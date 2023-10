Final Fantasy 7 Rebirth: un confronto fra la buggy moderna e quella originale

Final Fantasy 7 Rebirth riproporrà la mitica buggy dell'originale Final Fantasy 7, ovvero il particolare veicolo tipo SUV che era possibile utilizzare come mezzo di trasporto all'interno della mappa del mondo di gioco, ma nel remake si presenterà con un aspetto decisamente diverso, come possiamo vedere nel confronto tra le immagini.

Square Enix ha condiviso in particolare un'immagine tratta da Final Fantasy 7 Rebirth che mostra in maniera un po' più chiara la nuova buggy del gioco, confrontandola con uno screenshot dell'originale Final Fantasy 7 incentrata sul medesimo soggetto, posto in una posizione simile.

Final Fantasy 7 Rebirth, la nuova buggy

Le differenze sono piuttosto evidenti, come è possibile vedere dalle immagini riportate in questa pagina.

Al di là del fatto che l'inquadratura è molto differente nel nuovo gioco, molto più ravvicinata e sostanzialmente in terza persona rispetto alla visuale dall'alto che caratterizzava le fasi di spostamento nella mappa dell'originale, è chiaro come il veicolo abbia subito un notevole redesign.