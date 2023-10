Like a Dragon: Infinite Wealth, un video gameplay di oltre 50 minuti della demo

Like a Dragon: Infinite Wealth e le sue attività folli tornano a mostrarsi in un video gameplay di oltre 50 minuti pubblicato da Sega, che trovate nel player sottostante.

Il filmato è tratto dalla demo del gioco che sarà inclusa con l'acquisto di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il nuovo gioco della serie che vedrà nuovamente come protagonista Kazuma Kiryu in uscita il 9 novembre.

Il filmato mostra un po' di tutto, dai combattimenti con sistema a turni con meccaniche rinnovate alle numerose attività secondarie e di svago disponibili tra le strade hawaiane, come i giri in segway, l'immancabile karaoke e il mini-gioco di consegne a domicilio in bicicletta parodia di Crazy Taxi.