Hexen ed Heretic: Nightdive 'si propone' a Phil Spencer per dei remake

A dire il vero, Spencer ha poi chiarito che, per il momento, non ci sono progetti effettivi per un ritorno di Hexen, ma ha fatto ben capire come si tratti di un titolo a cui è particolarmente affezionato , ed essendo ora parte delle proprietà intellettuali in possesso di Microsoft, un suo possibile ritorno non è affatto da escludere.

Tra i possibili ritorni di serie storiche di Activision, Hexen ed Heretic sono tra i titoli più richiesti da parte dei nostalgici e lo stesso Phil Spencer li ha menzionati in alcuni casi, addirittura presentandosi durante un evento con una delle sue tipiche t-shirt, dedicata in tale caso a Hexen e scatenando subito una notevole quantità di voci di corridoio.

Con un simpatico siparietto su X, lo sviluppatore Samuel Villareal di Nightdive sembra essersi di fatto proposto a Phil Spencer per poter lavorare a dei remake o remaster di Heretic o Hexen , ora appartenenti all'ampia raccolta di proprietà intellettuali in possesso di Microsoft.

Il messaggio del lead engine developer di Nightdive

Il messaggio di Villareal, lead engine developer di Nightdive, assume allora un significato importante, che potrebbe rappresentare una sorta di realizzazione di un sogno per gli appassionati: Nightdive è infatti ormai un team specializzato in remake e remaster, eseguiti sempre con notevole cura e grande rispetto per gli originali, dunque sarebbe a tutti gli effetti la scelta perfetta per un'operazione di recupero dei titoli in questione.



"Vorrei solo far sapere che, avendo una lunga esperienza nell'ambito e grande conoscenza di Heretic ed Hexen, io e il mio team saremmo molto adatti per questo lavoro", ha scritto Villareal, riportando il frammento di intervista in cui Spencer riferisce che vorrebbe vedere il ritorno di Hexen.

Insomma, speriamo si possano mettere d'accordo perché potrebbe davvero essere la soluzione ideale: Hexen ed Heretic, uno l'evoluzione dell'altro, sono sparatutto in prima persona caratterizzati da una particolare ambientazione dark fantasy, tra i primi esperimenti effettuati sull'inserimento di elementi in stile RPG nella struttura tipica dell'FPS derivato dall'originale Doom.