Nintendo non ha bisogno di sindacati perché i dipendenti sono molto soddisfatti

Negli ultimi anni abbiamo visto un numero sempre maggiore di sindacati nascere all'interno dell'industria videoludica. Secondo Doug Bowser, il presidente di Nintendo of America, al contrario la compagnia non ha sindacati né ci sono state proposte di formarne uno in quanto i dipendenti hanno un "alto grado di soddisfazione".

Il presidente di NOA a supporto delle proprie parole cita l'elevato tasso di ritenzione dei dipendenti dovuto alla cultura della compagnia che mira a bilanciare lavoro e vita privata.

"Basta guardare i nostri numeri di fidelizzazione, che sono molto, molto alti nel settore, e di conseguenza il nostro tasso di turnover ovviamente basso", ha detto Bowser in un'intervista con Inverse. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare una cultura inclusiva, con un equilibrio tra lavoro e vita privata, ed è focalizzato sulla nostra singolare missione di portare sorrisi sui volti."

"Penso che siamo sulla strada giusta per garantire un ambiente di lavoro e una cultura che consentano alle persone di essere produttive, di avere equilibrio nella propria vita e di crescere all'interno dell'azienda. Tutti hanno il diritto di formare un sindacato e sicuramente in futuro, ovunque ci porterà, lo rispetteremo. Ma in questo momento siamo molto concentrati su come creare la migliore cultura lavorativa e il miglior ambiente possibile."

"Ascoltiamo sempre i nostri lavoratori e vogliamo assicurarci di disporre di modalità sia formali che informali per ottenere feedback dai lavoratori e comprendere le esigenze dei nostri dipendenti e dove possiamo migliorare. E agiamo sempre in base a quel feedback. E, come ho detto prima, esiste sempre il diritto di formare sindacati e noi lo rispettiamo."