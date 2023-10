Marvel's Spider-Man 3 si farà? Insomniac ci pensa e sarebbe 'epico' per il director

Siamo appena al giorno di lancio del secondo capitolo ma già si inizia a parlare di Marvel's Spider-Man 3, anche se ovviamente in tono totalmente ipotetico per il momento ma raccogliendo già risposte entusiastiche da parte di Insomniac, con il creative director a riferire che "sarebbe epico" un terzo capitolo sviluppato dal team.

Considerando il successo riscosso finora dalla serie, è facile pensare che Sony abbia intenzione di continuare con la sterilizzazione dell'Uomo-Ragno videoludico, diventato praticamente un'icona di PlayStation.

Nel futuro di Insomniac sappiamo già esserci Marvel's Wolverine, ma non è escluso che continui anche la serie su Spider-Man.

Il creative director Bryan Intihar è intervenuto nel corso del podcast Friends Per Second e ha risposto anche alla domanda, molto "ipotetica" come più volte ribadito dal giornalista, sulla possibilità che Insomniac sviluppi anche Marvel's Spider-Man 3. La risposta è stata indubbiamente positiva, cosa che al momento è tutto quello che abbiamo.