Sea of Stars: update 1.0.46131 disponibile, con tanti miglioramenti

Sea of Stars è già di per sé un gioco eccezionale, ma evidentemente è destinato a migliorare ancora con l'applicazione dell'update 1.0.46131 disponibile da oggi, che va a correggere diversi problemi rilevati nel gioco a diversi livelli.

Potete trovare le note complete della patch a questo indirizzo su Steam, ma queste dovrebbero corrispondere comunque anche agli aggiornamenti per le versioni console e si tratta di una patch davvero sostanziosa, sebbene non volta a sistemare cose macroscopiche.

Da quello che possiamo vedere, sono stati aggiustati vari problemi che emergevano dal softlock durante i combattimenti, oltre a glitch che potevano verificarsi in situazioni molto particolari, come quando si cambiava personaggio a capo del party mentre si sostava su una piattaforma a pressione.

Sono solo esempi per dimostrare come questi aggiustamenti vari vadano a scavare in profondità in casi molto specifici del gameplay di Sea of Stars, tanto che in molti probabilmente non avranno rilevato tali problemi.