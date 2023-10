Nintendo è in ottimi rapporti con Microsoft, nonostante Phil Spencer desideri acquisirla

Il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha affermato che la compagnia è in ottimi rapporti con Microsoft, che ritiene un partner prezioso.

La dichiarazione arriva dopo che alcune email del 2020 di Phil Spencer sono trapelate in rete, in cui il boss di Xbox afferma di sognare l'acquisizione di Nintendo, delineando tra l'altro una strategia a lungo termine.

Nell'intervista concessa a Inverse, Bowser ovviamente non ha commentato i presunti piani del colosso di Redmond, limitandosi ad affermare che la compagnia giapponese è in ottimi rapporti, come dimostrano anche le varie collaborazioni degli anni recenti.

"Abbiamo un ottimo rapporto con Microsoft", ha dichiarato. "Li consideriamo partner in moltissimi modi, e basta guardare Nintendo Switch per rendersi conto di questa partnership. Ovviamente Minecraft è su Nintendo Switch e abbiamo portato Banjo Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate. Quindi, non vediamo l'ora che questa collaborazione continui".