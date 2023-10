Marvel's Spider-Man 2: Naughty Dog, Guerrilla e gli altri team Sony celebrano il lancio su X

In particolare, vediamo messaggi da parte di Naughty Dog, Bend Studio, Santa Monica, Sucker Punch e Guerrilla , ognuno corredato da un'immagine, come si conviene in questi casi.

Simpatici cross-over improvvisati

Vediamo dunque i protagonisti di The Last of Us, Days Gone, God of War, Ghost of Tsushima e Horizon festeggiare l'uscita della nuova esclusiva PS5 insieme a Peter Parker e Miles Morales, in varie situazioni particolari.



Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 è disponibile da oggi su PS5, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione al riguardo.