Ghostrunner 2: Season Pass annunciato con un trailer, ecco prezzi e contenuti

505 Games e gli sviluppatori di One More Level hanno annunciato il Season Pass di Ghostrunner 2, che introdurrà una nuova modalità e altri contenuti dopo il lancio del gioco, i primi in arrivo il 7 dicembre.

Il Season Pass sarà acquistabile al prezzo di 19,99 euro e compreso all'interno della Brutal Edition in vendita a 69,99 euro. Tra i contenuti inclusi c'è anche la Endless Moto Mode, in arrivo durante il corso del 2024. Non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito, ma il nome suggerisce una sorta di modalità su due ruote in cui bisognerà affrontare infinite orde di nemici.