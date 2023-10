Xbox Game Pass sarebbe a 41,7 milioni di abbonati, secondo dati non ufficiali

Sono ormai parecchi mesi che non abbiamo più informazioni aggiornate sugli abbonati a Xbox Game Pass, pertanto risulta interessante notare come Omdia, una compagnia di analisi di mercato indipendente, abbia recentemente stimato che questi siano attualmente a quota 41,7 milioni, considerando anche gli abbonati a Game Pass Core.

Non si tratta di dati ufficiali e confermati, dunque vanno presi ancora come semplici voci di corridoio, ma le stime di Omdia si basano su alcune analisi che potrebbero avere un certo senso, dunque non sono da scartare a priori. Da notare, come riferito, che la quota di 41,7 milioni di utenti abbonati a Xbox Game Pass risulterebbe dal conteggio anche del tier Game Pass Core, da poco inserito in sostituzione dei vecchi Xbox Live Gold.