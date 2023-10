Alan Wake 2: svelati i requisiti hardware minimi, raccomandati e ultra

Vediamo dunque di cosa si tratta di preciso, considerando che i requisiti sono divisi anche in base al livello di preset grafico da utilizzare, risoluzione e frame-rate target per ogni specifica soluzione.

A pochi giorni di distanza dall'uscita di Alan Wake 2 , Remedy Entertainment ha pubblicato i requisiti hardware per la versione PC del gioco, suddivisi in minimi, raccomandati e ultra e con alcune precisazioni effettuate per quanto riguarda l'implementazione del ray tracing.

Un gioco impegnativo per l'hardware

Alan Wake 2, la tabella con i requisiti hardware

I requisiti minimi, in sostanza, richiedono almeno una GeForce RTX 2060, dunque sono praticamente tagliate fuori le vecchie architetture Pascal, in maniera piuttosto comprensibile considerando la complessità grafica di Alan Wake 2. In questo caso, però, si può puntare alla risoluzione 1080p e a 30 fps con preset grafici bassi, dunque non proprio una festa.

I requisiti raccomandati si suddividono nelle risoluzioni 1440p e 1080p: la prima richiede una GeForce RTX 3060 o Radeon RX 660 XT, ma punta comunque ai 30 fps in termini di frame-rate, mentre a 1080p si può andare a 60 fps ma utilizzando GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6700 XT, dunque non proprio qualcosa di economicissimo.

Per le impostazioni ultra, con preset grafico alto e risoluzione 4K è necessario avere una GeForce RTX 4070 o una Radeon RX 7800 XT, dunque si va decisamente sui livelli enthusiast, anche se in questo caso si hanno anche i 60 fps.

Ancora più dispendioso è poi il ray tracing: sia al livello basso che medio si può puntare ai 1080p con RTX 3070/RX 6800 XT o con RTX 4070, ma in quest'ultimo caso a 60 fps, mentre per il livello alto c'è bisogno addirittura di una GeForce RTX 4080 con 16 GB di VRAM, dunque non proprio per tutti.

Di recente abbiamo visto un video diario su gameplay e sistemi di gioco, oltre a data e orario di sblocco annunciate da Remedy.