Like a Dragon Gaiden, nuovo trailer: il gioco includerà una demo di Infinite Wealth

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è stato mostrato da SEGA con un nuovo trailer che non solo fa luce sull'impianto narrativo, ma anche sul gameplay e le attività collaterali. Non è tutto: il gioco includerà una demo di Like a Dragon: Infinite Wealth.

Come sappiamo, la storia di Like a Dragon Gaiden si svolgerà dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life e vedrà Kazuma Kiryu lavorare sotto falso nome per un'organizzazione, almeno finché qualcuno non scopre la sua vera identità.

A quel punto Kazuma si trova costretto a scendere nuovamente in campo e a combattere per difendere la famiglia per cui ha sacrificato tutto, ed è in tale frangente che gli eventi del gioco cominciano a intrecciarsi con quelli di Yakuza: Like a Dragon.