Quake 2, voti altissimi per la remaster dalla stampa internazionale

Quake 2 è stato accolto con voti altissimi dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha apprezzato davvero parecchio la remaster sviluppata da Nightdive Studios, che migliora l'originale di id Software sotto diversi aspetti.

Cubed3 - 10

Nintendo Life - 10

Pure Xbox - 10

Impulsegamer - 9,8

CGMagazine - 9,5

GamingBolt - 9

Destructoid - 9

Multiplayer.it - 9

Metro GameCentral - 8

Cultured Vultures - 8

PC Games - 8

Hey Poor Gamer - 8

Come abbiamo scritto nella recensione di Quake 2, la remaster del classico sparatutto include tanti nuovi contenuti, fra cui l'inedita espansione Call of the Machine sviluppata da MachineGames, e un prezzo decisamente accessibile oltre alla presenza nel catalogo di Xbox Game Pass.