Quake 2, la recensione della Remaster

Rimasterizzare un gioco dovrebbe significare riprendere un'esperienza del passato per riproporla a un pubblico moderno in una forma tecnologicamente più amichevole. Allo stesso tempo operazioni simili possono essere utilizzare per esaltare una certa opera, arricchendola di contenuti tali da rinnovarne la mitologia, così da sottolinearne l'importanza o alcuni dei suoi valori che si sono sedimentati con il passare del tempo. Purtroppo molte rimasterizzazioni moderne si limitano a svolgere il loro compitino e nulla più, aggiungendo qualche effetto, aumentando la risoluzione e offrendo poco più di ciò che il gioco era in origine. Fortunatamente non va sempre così, come vi raccontiamo nella recensione dell'edizione rimasterizzata di Quake 2 , operazione che è andata oltre le nostre più rosee aspettative.

Rimasterizzazione completa

Quake 2 non è stato snaturato dalla rimasterizzazione

Sia chiaro, l'aggiornamento grafico c'è stato. Il nuovo Quake 2, curato da Nightdive Studios, permette di selezionare una risoluzione più alta dell'originale, nonché di attivare effetti quali la simulazione del tubo catodico, l'anti-aliasing, la profondità di campo, le ombre dinamiche e tanti altri. Ci sono anche i modelli 3D dei nemici rifatti, nebbie più realistiche e così via, che ne migliorano decisamente l'impatto visivo. Per rendersi conto dell'ottimo lavoro svolto basta avviare il Quake 2 classico (presente nel pacchetto) e fare un confronto diretto. Certo, stiamo comunque parlando di un titolo del 1997, quindi non è giusto aspettarsi miracoli, ma le novità ci sono e sono decisamente piacevoli. Manca giusto il ray tracing, che evidentemente non è stato inserito per non appesantire eccessivamente il motore grafico, così che la resa sia simile su ogni piattaforma, ma ci si può accontentare.

Al di là dell'aggiornamento grafico, che fa piacere ma che non toglie certo a Quake 2 i suoi più di venticinque anni, l'elemento più interessante del pacchetto è sicuramente l'arricchimento dell'offerta operato dagli sviluppatori. Dentro ci si trova infatti Quake 2, l'espansione The Reckoning, l'espansione Ground Zero, le versioni classiche di tutti e tre i prodotti, l'espansione nuova di zecca Call of the Machine, realizzata per l'occasione da MachineGames (lo studio dei Wolfenstein) e Quake 2 64, ossia la versione Nintendo 64 del gioco, molto differente da quella PC. Considerando anche la ricchezza di modalità online, tra deathmatch, team deathmatch, capture the flag e cooperativa, possiamo definire questa edizione rimasterizzata come l'espressione migliore possibile di ciò che Quake 2 è stato, è e di come si è evoluto nel corso degli anni.