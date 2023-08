Roblox: i colloqui di lavoro si svolgeranno direttamente dentro l'applicazione

I candidati che vogliono provare a lavorare per Roblox siano pronti, perché i loro colloqui da ora in poi si terranno direttamente dentro al gioco. Sì, avete capito bene. Per facilitare il compimento della nuova idea, Roblox Corporation ha aperto il "Roblox Career Center", un vero e proprio ufficio virtuale in cui candidati e nuovi impiegati saranno edotti sull'intricato mondo di Roblox.

Quindi il Roblox Career Center servirà anche per introdurre i nuovi assunti su tutte le funzioni della piattaforma. In un recente post sul blog ufficiale di Roblox, Jason Buss, il vice president of talent acquisition, ha spiegato che l'iniziativa non solo consentirà ai fan di raggiungere più facilmente la compagnia, e magari lavorarci, ma aiuterà anche i novizi a comprendere meglio la piattaforma.

Dentro il Roblox Career Center si trova anche la Podcast Lounge, un ambiente virtuale che include i podcast della serie Tech Talk, pensati per dare informazioni tecniche utili agli impiegati. C'è anche una biblioteca piena di documenti, libri e molto altro ancora.