PS VR2: Digital Foundry critica Sony, che sembra aver abbandonato il suo visore

Digital Foundry ha pubblicato un video in cui ha criticato fortemente Sony per come sta gestendo PS VR2, il suo nuovo visore per la realtà virtuale, che sembra essere stato abbandonato dalla multinazionale giapponese.

Se le critiche sono personali, alcuni dei punti sollevati nel video sono nondimeno interessanti. Ad esempio si parla di come in realtà continuino a uscire giochi anche molto belli per PS VR2, ma senza marketing. Il motivo è che, essendo quello VR un mercato piccolo, non può contare su grossi nomi, pur in presenza di alcun eccezioni come Half-Life: Alyx e Horizon Call of the Mountain.

Nondimeno ci sono alcuni gioco molto validi che escono senza avere alcuna risonanza, come il recente Synapse. Purtroppo rischiano di passare completamente inosservati.