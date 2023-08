PlayStation VR2, il visore PS5 è già stato abbandonato da Sony?

PlayStation VR2, il sofisticato visore per la realtà virtuale disegnato per PS5, è stato lanciato sul mercato appena sei mesi fa, lo scorso febbraio, ma sembrerebbe sia già stato abbandonato da Sony, che non lo sta pubblicizzando né ha annunciato nuovi giochi in arrivo.

A maggio la casa giapponese ha rivelato che PlayStation VR2 ha totalizzato vendite superiori a PS VR1 nelle prime settimane, nella fattispecie 600.000 unità che rappresentano un buon risultato, considerando la base installata sostanzialmente inferiore di PlayStation 5 rispetto a PS4.

Magari, però, ci si aspettava di più: a lasciarlo intendere non sono ovviamente le dichiarazioni di Sony, sebbene sia ormai passato parecchio tempo dall'ultimo State of Play dedicato al visore, quanto piuttosto l'assoluta mancanza di annunci relativi a produzioni first party in arrivo su PS VR2.