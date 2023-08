Immortals of Aveum è entrato in fase gold . Quindi ce la farà a uscire in tempo per il 22 agosto 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5, ossia per la data d'uscita pianificata da tempo. Per chi non la conoscesse, la fase gold è quella in cui un gioco viene chiuso e la copia master viene inviata in stampa. Oggi con il digitale il processo è cambiato, ma la dicitura è rimasta.

Il messaggio di Ascendant Studios

Immortals of Aveum è pieno di magia

Per festeggiare, è stato pubblicato un video che mostra la soddisfazione di alcuni membri del team di sviluppo per lo storico momento, in cui possiamo vedere anche delle sequenze di gioco inedite. Lo trovate qui di seguito.

Inoltre, sul blog ufficiale del gioco, è stato pubblicato anche un messaggio di Ascendant Studios, in cui si ricorda la storia di questa giovane software house, che è stata fondata cinque anni fa per creare giochi tripla A e di cui Immortals of Aveum è il primo prodotto completo, frutto della passione e degli sforzi dell'intera squadra.

"Non potrei essere più fiero di quello che abbiamo fatto: dal costruire una squadra di livello mondiale, ad apprendere l'Unreal Engine 5 a creare un fantastico sistema di combattimento e scrivere una bella storia, superando le avversità del COVID e raggiungendo molti altri traguardi lungo la strada," si può leggere nel testo.

A questo punto non resta che aspettare il 22 agosto per giocare a Immortals of Aveum, che si preannuncia come un'esperienza davvero interessante, sperando che non venga schiacciata dagli altri colossi in uscita in questi giorni.