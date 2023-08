Exoprimal: crossover con Dino Crisis possibile, se ci sarà richiesta

Stando a Takuro Hiraoka, un crossover tra Exoprimal e Dino Crisis non è escluso, se ci sarà abbastanza richiesta di farlo. Per chi non lo conoscesse, Hiraoka è il director di Exoprimal, titolo di Capcom lanciato da poche settimane su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PS5.

Dino Crisis

Tutto può uscire dai vortex

Hiraoka ha tirato fuori l'argomento in un'intervista con la testata Siliconera, in cui ha vincolato l'arrivo in Exoprimal di contenuti legati a Dino Crisis solo alla richiesta dei fan. Ossia, se la domanda sarà elevata, si potrà fare qualcosa.

Hiraoka ha detto simpaticamente che Leviathan, l'intelligenza artificiale di Exoprimal, può rendere tutto possibile, quindi se i fan lo desiderano davvero, ci sarà un crossover tra Dino Crisis ed Exoprimal.

Per avere maggiori informazioni su Exoprimal, leggete la nostra recensione.

Exoprimal è ambientato sulla Terra nel 2040, con i dinosauri che hanno iniziato a riapparire passando da dei portali chiamati vortex. Ovviamente hanno generato il caos. Gli umani sono quindi passati alla controffensiva, facendosi aiutare da un'intelligenza artificiale chiamata Leviathan. Purtroppo quest'ultima è impazzita e ha iniziato ad aprire dei vortex a raffica, invece di chiuderli.

Come ebbe modo di dire Hiraoka, Leviathan può far apparire qualsiasi entità dai portali, quindi perché non i dinosauri di Dino Crisis?