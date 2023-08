Baldur's Gate 3 è solo l'inizio: Hasbro ha dei grandi piani per i giochi di Dungeons & Dragons

Il successo di Baldur's Gate 3 non è sfuggito ad Hasbro, l'editore della serie Dungeons & Dragons, che ora punta sui videogiochi per far crescere il suo business. A dirlo è stato il CEO della compagnia, Chris Cocks, durante un recente incontro con gli investitori, in cui gli è stato chiesto se i risultati del film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves avesse causato un rallentamento nei piani dell'azienda di espandere l'attività e la redditività di Wizards of the Coast.

Cocks ha risposto che il focus su Dungeons & Dragons è nel digitale e ha preso come esempio proprio il titolo di Larian Studios: "Credo che Baldur's Gate 3 sia solo la prima di diverse nuove iniziative digitali che vedrete da parte nostra, che spaziano dal modo in cui cerchiamo di trasformare il gioco di ruolo da tavolo in un'esperienza ancora più ricca tipo theater-of-the-mind, fino a videogiochi più tradizionali pubblicati da noi e da partner come Larian."