Super Mario: titolo maggiore in sviluppo con Unreal Engine 4 per Nintendo Switch 2, per un insider

Nintendo starebbe sviluppando un nuovo capitolo maggiore della serie Super Mario usando l' Unreal Engine 4 . L'uscita del gioco sarebbe stata pianificata su Nintendo Switch 2 , nome di comodo dato alla console che succederà a Nintendo Switch. A riportarlo è stato l'insider Zippo, noto per le sue soffiate, rivelatesi attendibili, in ambito Nintendo.

Super Mario Bros. Wonder uscirà su Nintendo Switch

Non crediamo che qualcuno sarà stupito di sapere che un nuovo Super Mario sia in sviluppo per una nuova console di Nintendo. Anzi, volendo chiunque avrebbe potuto prevederlo, pur senza essere un insider, considerando il modus operandi della compagnia.

Più interessante la parte sull'Unreal Engine, visto che Zippo parla di una collaborazione in corso tra Nintendo ed Epic Games, con più giochi che sfrutteranno il noto engine. Gli studi di sviluppo che lo adotteranno sono tra i più prestigiosi tra i first party della casa di Zelda: Intelligent Systems (serie Fire Emblem), Game Freak (serie Pokémon), Monolith Soft (serie Xenoblade) e Nintendo EPD Tokyo/1 UP Studio (Super Mario).

Naturalmente è giusto ricordare che si tratta solo di voci di corridoio e che non c'è niente di confermato. Del resto Nintendo difficilmente commenta voci di corridoio simili, quindi non ci resta che attendere i giusti tempi per conoscere i piani della compagnia per il futuro di Super Mario e delle sue console.

Nei prossimi mesi, infatti, dovrebbe essere presentata la cosiddetta Nintendo Switch 2, che dovrebbe uscire nel 2024, secondo diversi resoconti, anche questi non confermati.