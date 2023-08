La musica è alla base di Stray Gods: ecco, quindi, che Summerfall Studios ha deciso di avvalersi di un compositore veterano come Austin Wintory (Journey, Abzu, The Pathless) per costruire le complesse melodie con cui Grace e le divinità del pantheon greco si confrontano nel corso dell'avventura. Degli attori che compongono il prestigioso gruppo di doppiatori, molti provengono da The Last of Us: abbiamo Laura Bailey (Grace), Troy Baker (Apollo, in una performance insolitamente monocorde per gli alti standard dell'attore), Ashley Johnson (Calliope) e Merle Dandridge (Afrodite). La scrittura è stata affidata alla penna di David Gaider, già Lead Writer di diversi videogiochi della serie Dragon Age.

Gli dei sono tra noi

La storia di Stray Gods: The Roleplaying Musical non ha premesse particolarmente originali e si dipana come un ordinario mistero investigativo che ruota intorno a un omicidio

Ambientato ai nostri giorni in un mondo di fantasia, Stray Gods si apre presentandoci la giovane Grace, fresca d'abbandono del college e alla ricerca della sua strada nel mondo. La sua amica Freddie l'ha invitata a unirsi al suo gruppo musicale, e sono in corso le audizioni per cercare altri membri della band. Ecco che, all'improvviso, una cantante eccezionale entra in scena: si tratta di Calliope, una ragazza misteriosa che, quella sera stessa, farà irruzione in casa di Grace e Freddie e, morendo per cause misteriose, trasferirà il suo potere a Grace.

La protagonista di Stray Gods diventerà così una Musa e scoprirà di avere questioni più pressanti a cui pensare, rispetto al (frequentissimo) problema del trovare il proprio posto nel mondo a vent'anni: Atena e l'intero pantheon di divinità greche la costringeranno a provare di non aver ucciso Calliope entro una settimana. In caso contrario, Grace sarà condannata alla pena capitale. Ecco, quindi, che Grace dovrà esplorare il mondo con una nuova consapevolezza: quella che gli dei sono tra noi. Costringendoli a esprimere i loro sentimenti con il canto, la nuova Musa si troverà a indagare sui membri del pantheon greco e sulle loro trame segrete, nella speranza di avere salva la vita nello spazio di sette giorni che le è stato concesso.

Le scelte di dialogo porteranno i giocatori a vari sviluppi della vicenda, senza stravolgere la trama generale di Stray Gods: The Roleplaying Musical

Al di là del curioso sovvertimento delle regole di ogni ragionevole processo, le premesse non sono certo tra le più originali, e purtroppo la scrittura inciampa in qualche ingenuità di troppo: abbiamo scovato il reale colpevole fin dal principio dell'avventura per eccessiva ovvietà, senza contare che il numero di passaggi in cui vengono convenientemente trattenute informazioni fondamentali per Grace (e che non ha realmente senso nascondere per chi ne è in possesso) è davvero eccessivo. Inoltre, sono presenti contraddizioni vere e proprie. Ad esempio, una delle divinità si dice certa di voler condannare Grace per omicidio al principio dell'avventura, ma basta incontrarla in un secondo momento per venire a sapere che trova addirittura "assurde" le premesse su cui sarebbe fondata la presunta consapevolezza di Grace. Insomma, qualcosa non quadra, sebbene Stray Gods, in fin dei conti, abbia alla sua base un omicidio misterioso dai contorni decisamente tradizionali.

Quanto al ricco cast di personaggi, a storie decisamente riuscite (quella di Afrodite) si accostano idee e interpretazioni meno convincenti (accennavamo sopra al caso di Apollo/Troy Baker). L'arco narrativo della protagonista risulta, in ultima analisi, incompiuto: le peripezie di Grace non la conducono verso un percorso trasformativo e di crescita, semmai rivelandosi un guazzabuglio confuso, in cui la giovane non riesce a brillare di luce propria. Non aiuta una quantità eccessiva di linee di dialogo riempitive, prive di reale interesse, ancor più surreali se si pensa che Grace ha un ammontare di tempo contenuto per adattarsi alle nuove regole della sua esistenza e, nel frattempo, tentare una difficile indagine per aver salva la vita. Decisamente brillante, invece, l'amica Freddie (interpretata in maniera vibrante e convincente da Janina Gavankar), capace in più di un'occasione di oscurare la protagonista.