Like a Dragon Gaiden, nuovi dettagli su storia e personaggi da SEGA

SEGA ha rivelato nuovi dettagli su storia e personaggi di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, l'episodio in uscita il 9 novembre che segnerà il ritorno di Kazuma Kiryu dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life.

Mostrato con un video durante l'RGG Summit Summer 2023, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name racconta di come l'ex Dragone di Dojima abbia assunto un'identità fittizia e si sia messo al servizio della Daidoji Faction come agente speciale.

Un giorno, tuttavia, riceve l'ordine di controllare un'operazione di contrabbando presso il porto di Yokohama, ma all'improvviso arrivano degli uomini misteriosi che bloccano tutto e riconoscono l'ex Yakuza, scoprendo dunque che è ancora vivo.

Un'informazione che Kiryu deve assolutamente evitare diventi pubblica, per questo si ritrova costretto a immergersi di nuovo nel mondo della malavita da cui era uscito.