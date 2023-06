RGG Summit Summer 2023, video completo dell'evento SEGA dedicato a Like a Dragon

SEGA ha trasmesso nelle scorse ore l'RGG Summit Summer 2023, un evento dedicato in questo caso a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth, le prossime due uscite della serie Ryu Ga Gotoku.

A qualche giorno dall'annuncio della data di uscita di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, che sarà disponibile dal 9 novembre, e dal trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth all'Xbox Games Showcase, l'RGG Summit Summer 2023 fornisce dunque ulteriori dettagli su entrambi i titoli.

Gli sviluppatori hanno parlato di come in Like a Dragon Gaiden saremo in grado di sfruttare lo scenario ancora più che in passato, afferrando virtualmente qualsiasi oggetto e interagendo con qualsiasi attività durante i nostri combattimenti per le strade della città.

Dopodiché si è passati alla tradizionale presentazione del cast, che oltre ad alcune vecchie conoscenze introduce new entry per quanto concerne i personaggi inediti che faranno la propria comparsa nel gioco, celebrando il ritorno di Kazuma Kiryu.

Per quanto concerne Like a Dragon: Infinite Wealth i dettagli sono stati sostanzialmente di meno, visto che si tratta di un progetto in arrivo nel corso del prossimo anno, ma il team ha mostrato una breve sequenza con Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, tenendo sul palco i rispettivi doppiatori.