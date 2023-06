Mercoledì Addams, il cosplay di Kalinka Fox mima il celebre balletto in video

Kalinka Fox ha realizzato un nuovo cosplay di Mercoledì Addams, stavolta riprendendosi in video e mimando il celebre balletto di Jenna Ortega nella serie televisiva disponibile su Netflix.

Come sappiamo, dopo lo straordinario successo al debutto Netflix ha confermato la seconda stagione di Mercoledì già lo scorso gennaio, dunque siamo in attesa di capire quando potremo vedere i nuovi episodi di questa interpretazione rinnovata e teen-oriented de La Famiglia Addams.

Abito classico, makeup perfetto come al solito, Kalinka appare simpaticamente impacciata in questa sua interpretazione, senza dubbio diversa rispetto a ciò che siamo abituati a vedere dalla modella russa, che ultimamente ha preso anche a sperimentare con i filtri anime per divertirsi un po'.

Altri suoi cosplay notevoli sono sicuramente Zelda da Tears of the Kingdom, Peach da Super Mario Bros. il film, Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt e Melina da Elden Ring.