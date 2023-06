Layers of Fear, trailer di lancio per il remake dell'horror targato Bloober Team

Layers of Fear si mostra con l'immancabile trailer di lancio, che conferma la disponibilità su PC, PS5 e Xbox Series X|S del remake della saga horror targata Bloober Team, mosso in questo caso dal potente Unreal Engine 5.

Accolto dalla stampa internazionale con voti in linea con i capitoli originali, Layers of Fear racchiude in un'unica soluzione i primi due episodi della serie e i relativi DLC, aggiungendo al pacchetto delle storie inedite e un punto di vista del tutto nuovo.

Come abbiamo scritto nella recensione di Layers of Fear, il risultato finale di questi sforzi è un'esperienza spiccatamente narrativa, affascinante, ricca di atmosfera ma al contempo poco incisiva quando si tratta di incutere timore e tensione, in particolare durante i combattimenti.

Le parole di Simone Tagliaferri sono chiare, in tal senso: "se vi piacciono i videogiochi horror in cui la parte narrativa è preponderante su tutto il resto, allora lo apprezzerete sicuramente, soprattutto se non amate giocare in un continuo stato di tensione."

"Nella sostanza ci troviamo di fronte a un gioco tecnicamente interessante per il semplice fatto di essere il primo a usare l'Unreal Engine 5, narrativamente ottimo, con tre storie diverse legate molto bene tra di loro, ma che può deludere fortemente chi fosse in cerca di un videogioco che la paura non gliela racconti, ma gliela faccia soprattutto vivere."