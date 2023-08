Honkai: Star Rail, update 1.3: data di uscita, i nuovi banner, Sushang e 10 Stellar Pass gratis

L'aggiornamento 1.3 di Honkai: Star Rail si intitola "Celestial Eyes Above Mortal Ruins" e sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 30 agosto 2023 . Come al solito, tra una novità e l'altra, Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali che garantiscono 300 Stellar Jade gratis per tutti i giocatori.

I nuovi banner ed eventi della versione 1.3 di Honkai: Star Rail

Con l'update 1.3 di Honkai: Star Rail saranno disponibili nuovi banner che includeranno tre personaggi giocabili inediti. Nella prima fase ci sarà il banner con Imbibitor Lunae (Dan Heng) con Yukong, Asta e March 7th tra i personaggi 4 stelle con probabilità di ottenimento aumentate. Nella seconda fase invece sarà il turno di quello di Fu Xuan, accompagnata dal nuovo personaggio 4 stelle Lynx, nonché Pela e Hook.

Imbibitor Lunae (Dan Heng) è un personaggio 5 stelle di classe The Destruction che sfrutta l'elemento Imaginary. La sua peculiarità è quella di consumare più Skill Point (fino a tre per volta) per potenziare i suoi attacchi e infliggere danni ingenti con la sua Skill a più nemici. Utilizzando la sua Ultimate colpisce un singolo bersaglio e ottiene delle Squama Sacrosancta che possono essere utilizzate al posto dei Skill Point per potenziare i suoi attacchi.

Fu Xuan è un personaggio 5 stelle di elemento Quantum e del path The Preservation. È in grado di assorbire buona parte dei danni al posto dei compagni di squadra, al tempo stesso aumento i loro HP e probabilità di critico. Inoltre grazie al suo Talent, diminuisce i danni subiti da tutta la squadra e Fu Xuan può recuperare parte della salute perduta una volta che questa scende sotto il 50%. La Ultimate danneggia tutti i nemici in base ai suoi HP e aumenta la frequenza con cui si attivano le auto-cure del suo Talent.

Infine, Lynx è un personaggio 4 stelle di tipo Quantum e della classe The Abundance. La sua Skill cura un alleato e, se fa parte del path Destruction o Preservation, aumenta le probabilità che venga preso di mira dagli avversari. Inoltre applica lo status Survival Response, che cura un personaggio all'inizio di ogni turno. La sua Ultimate rimuove un debuff da tutti gli alleati e cura i loro HP.

L'evento principale della versione 1.3 di Honkai: Star Rail sarà "Aurum Alley's Hustle and Bustle" in cui gestiremo una serie di attività commerciali attraverso dei minigiochi dedicati. In palio ci sono numerose ricompense, incluse Stellar Jade e il personaggio 4 stelle Sushang, che potrete dunque aggiungere alla vostra squadra.

In "Simulated Universe: The Swarm Disaster" dovremo affrontare sfide di combattimento all'interno del Simulated Universe con dungeon procedurali, meccaniche speciali e nuovi nemici. In palio ci sono Stellar Jade, 2 Self-Modelin Resin, Star Rail Pass e altre risorse utili.

Gli altri eventi in programma sono "Space Station Task Force" in cui dovremo consegnare ogni giorno dei materiali in cambio di ricompense, mentre in "Planar Fissure" e "Garden of Plenty" raddoppieranno rispettivamente gli oggetti ottenuti dal Simulated Universe e i Calyx.

Infine, torna anche nella versione 1.3 l'evento di log-in "Gift Odyssey", tramite il quale otterrete fino a 10 Star Rail Special Pass gratuiti semplicemente effettuando l'accesso a Honkai: Star Rail per sette giorni.