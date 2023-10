X/Twitter: la rivoluzione di Musk passa dalle videochiamate

Al presente, è da notare come queste caratteristiche non risultino ancora accessibili nel contesto italiano.

Il messaggio in questione annuncia, un po' a sorpresa, l'introduzione delle funzionalità chiamata e videochiamata per gli iscritti alla piattaforma.

Il futuro

Dal profilo X di Elon Musk

In un post pubblicato su X, Elon Musk ha confermato il lancio delle chiamate audio e video, precisando che si tratta di una versione iniziale di tale feature.

Al momento, non è chiaro se la possibilità di chiamare e videochiamare resterà a disposizione di tutti o se tali caratteristiche saranno circoscritte a fruizione dei soli utenti premium.

Lo scorso mese, Chris Messina, noto inventore dell'hashtag e sostenitore dell'open source, ha individuato nel codice di X indizi che suggerivano la necessità di sottoscrivere un abbonamento Premium per poter accedere a questa funzionalità.

Tuttavia, al momento, X non ha dato informazioni in merito.

Inoltre, va evidenziato che Elon Musk ha menzionato la possibile introduzione di nuovi piani di abbonamento per l'accesso alla piattaforma per tutti gli utenti.

È degno di nota che i primi test in tal senso siano già stati avviati per i nuovi utenti registrati in Nuova Zelanda e nelle Filippine, con un costo annuale previsto di 1 dollaro statunitense.

Tale misura sembra mirare più a contenere la proliferazione dei bot che a costituire una fonte rilevante di entrate.