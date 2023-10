Twitter/X inizia a far pagare chi non è verificato per pubblicare e condividere post

X, precedentemente noto come Twitter, ha annunciato un nuovo cambiamento alla piattaforma: tutti gli account non verificati che vogliono pubblicare o condividere dei post dovranno pagare un dollaro all'anno. Per il momento si tratta di una proposta in fase di prova in due nazioni, Nuova Zelanda e Filippine, e legata unicamente ai nuovi account. Il motivo ufficiale dietro questa scelta è limitare la condivisione di spam e la proliferazione di bot.

Viene precisato che gli utenti delle due nazioni citate che già hanno un account non dovranno pagare, ma è chiaro che questa fase di prova potrebbe poi ampliarsi a tutti gli utenti, o perlomeno arrivare per tutti i nuovi utenti in tutte le nazioni del mondo. Più precisamente, il sistema ideato da X richiede prima di tutto di verificare il proprio account con un numero di telefono e poi pagare un abbonamento, che sia il dollaro all'anno, X Premium (otto dollari al mese) oppure provare di essere una Organizzazione Verificata.

Se non si vuole pagare in alcun modo, le uniche azioni disponibili saranno leggere post, guardare video e seguire account.