Gwent riceve l'ultimo update: da ora sarete voi a scegliere quali carte potenziare o indebolire

L'ultimo aggiornamento di Gwent, il gioco di carte di CD Projekt RED, è arrivato. Si tratta dell'update 11.10 e dopo di questo gli sviluppatori non interverranno più sul gioco. La parte più importante, però, è il nuovo sistema che la compagnia ha inserito nel gioco, chiamato "Consiglio di bilanciamento" che permette ai giocatori di votare su quali cambiamenti inserire una volta al mese.

Più precisamente, il Consiglio di bilanciamento permette ai giocatori di almeno Prestigio 1, che hanno vinto 25 partite classificate nella stagione in corso o che hanno raggiunto il Rango 0, di votare i cambiamenti una volta al mese. Ogni giocatore può scegliere fino a tre carte o abilità leader da votare, e può scegliere di votare per l'aumento o la diminuzione del loro potere o del loro costo di fornitura. Le scelte hanno anche diverso peso: la prima scelta in una determinata fascia vale tre voti, la seconda vale due voti e la terza un solo voto.

Le carte o le abilità dovranno accumulare almeno 50 voti in un mese per essere modificate, con un limite di 15 modifiche massime per fascia mensile e un minimo di tre. L'obiettivo è quello di mantenere il meta fluttuante per evitare che diventi troppo prevedibile, ma non così caotico da rendere inutili interi mazzi da un giorno all'altro.