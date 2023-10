Xbox: S.T.A.L.K.E.R. 2, Towerborne e altri giochi confermati alla Paris Games Week 2023

Xbox ha confermato i suoi piani per quanto riguarda i giochi presenti alla Paris Games Week 2023, evento che ritorna a novembre in forma classica e conterrà anche S.T.A.L.K.E.R. 2, Towerborne e vari altri titoli da parte degli studi Microsoft e partner.

La Paris Games Week 2023 è un evento incentrato sui videogiochi che si terrà a Parigi dall'1 al 5 novembre 2023 e che in passato ha rappresentato un'occasione importante per presentazioni anche di grosso calibro, dunque possiamo aspettarci anche delle novità interessanti in tale sede.

Per quanto riguarda Xbox, Microsoft ha confermato alcuni titoli che saranno presenti sullo showfloor, tra produzioni interne e giochi derivanti da partnership con third party, con la possibilità di vedere in anteprima anche alcuni titoli che usciranno solo successivamente.