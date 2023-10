Quello sviluppato da Glee-Cheese Studio ed edito da Team 17 , Headbangers: Rhythm Royale non è altro che un grande party game online da 30 giocatori in cui, nel corso di quattro round, sempre più piccioni vengono eliminati in base al punteggio che totalizzano in uno dei 23 minigiochi disponibili al lancio. Ognuna di queste sfide ha un elemento ritmico, sia esso puramente sonoro o un misto di audio e video per mettere alla prova la coordinazione oculo-manuale di chi gioca.

Nella recensione di Headbangers: Rhythm Royale vi parleremo di come il gioco faccia parte di quel ristretto club di videogiochi che riescono a unire due generi apparentemente inconciliabili per creare qualcosa di nuovo e divertente. Si tratta, infatti, dell'unione tra un rhythm game e un battle royale e ha come protagonisti dei piccioni il cui singolo obiettivo nella vita è diventare l'Headbanger numero uno e dimostrare di sapere come si tiene il ritmo.

Dagli anni ’70 ad acchiappa la talpa

Headbangers: Rhythm Royale riesce a far divertire e sbellicare con semplicità grazie a un'estetica assurda e a dei minigiochi ridicoli, ma non per questo semplici

I minigiochi di Headbangers: Rhythm Royale si dividono in due categorie, quelli estremamente familiari a cui è stato dato un tocco musicale come il classico acchiappa la talpa (questa volta da fare con sequenze melodiche da ricordare e replicare); e quelli innovativi capaci di stupire come "That '70s Race" in cui bisogna premere i pulsanti giusti mentre appaiono su un disco in vinile quasi in stile DJ Hero. Un'altra suddivisione possibile è quella tra giochi di gruppo, in cui tutti i partecipanti di un torneo sono sullo schermo nello stesso momento, e sfide uno contro uno.

Nel primo caso i piccioni partecipanti affrontano tutti la stessa prova e vince chi totalizza il punteggio più alto. Nel secondo, come nei minigiochi a tema western o in quello a tema rap, due concorrenti vengono messi uno contro l'altro per eleggere un vincitore. Chi trionfa in ogni coppia di gare avanza al round successivo. I minigiochi si dividono in tre grandi gruppi: quelli dedicati al primo round (per eliminare i primi dieci giocatori), quelli del secondo e al terzo (per eliminarne dieci e cinque piccioni rispettivamente) e quelli per la fase finale che consistono in una vera e propria gara tra gli ultimi cinque piccioni a chi taglia per primo il traguardo e vince la partita.

Nel catalogo dei minigiochi ce n'è uno a tema compositori classici, uno in cui bisogna replicare lo scratching di un DJ, uno in usare una fionda per suonare i tasti di un pianoforte gigante, uno in cui correre su dei carrelli da miniera premendo le note a ritmo e tante altre combinazioni folli di quattro note (una per ciascun tasto del controller) ed elementi visivi semplici e facili da memorizzare. I modi intuitivi e ritmati con cui Headbangers: Rhythm Royale riesce a far divertire chi gioca sono tanti e, almeno per le prime 10 o 20 partite che farete, troverete sempre qualche nuova sfida ad aspettarvi.