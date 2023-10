Lords of the Fallen: il trailer con le citazioni della stampa più entusiaste

CI Games ha pubblicato un nuovo trailer del soulslike Lords of the Fallen con riportate le citazioni della stampa internazionale, quantomeno le più entusiaste. Si tratta anche di un ottimo modo per tornare a mostrare il gioco, comunque sia già da qualche tempo sul mercato.

Il video

Il trailer in sé mostra soprattutto combattimenti, compresi alcuni con dei boss decisamente grossi e cattivi. Insomma, c'è tanta azione in questo titolo dark fantasy che guarda senza troppi misteri alla serie Dark Souls.

C'è da dire che Lords of the Fallen è piaciuto anche moltissimo ai giocatori, tanto da aver prodotto delle vendite importanti, superando nel giro di pochi giorni il milione di copie vendute.

Considerando i costi di sviluppo e marketing, elevatissimi ma non esorbitanti come in altri casi, possiamo considerare il gioco come un buon successo, che nel giro dei prossimi mesi potrà solo fare meglio.

Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di Lords of the Fallen, che ci è piaciuto ma non ci ha fatto proprio impazzire.