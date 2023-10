Lords of the Fallen: più di 1 milione di copie vendute nei primi dieci giorni dal lancio

CI Games ha annunciato che Lords of the Fallen ha raggiunto e superato 1 milione di copie vendute in tutto il mondo su PC, PS5 e Xbox Series X|S nei primi dieci giorni dal lancio, avvenuto lo scorso 13 ottobre 2023.

La conferma è arrivato tramite un comunicato stampa della compagnia che festeggia l'importante traguardo raggiunto dal souls-like di Hexworks, che rappresenta il gioco più ambizioso mai realizzato da CI Games.

"Lords of the Fallen è il gioco più importante e ambizioso che abbiamo sviluppato nei nostri 20 anni di storia e il primo della nostra scaletta di giochi AAA pianificata per i prossimi anni", ha dichiarato Marek Tyminski, CEO di CI Games. "Vedere questa nuova e innovativa rivisitazione dell'action-RPG raggiungere un milione di vendite in soli 10 giorni è stato umiliante per tutti i dipendenti di Hexworks e CI Games".