Amnesia: The Bunker, data d'uscita dell'aggiornamento di Halloween svelata

Frictional Games ha pubblicato un video per annunciare la data d'uscita dell' aggiornamento di Halloween di Amnesia: The Bunker: il 25 ottobre 2023. Ossia, domani, al momento di scrivere questa notizia. Vediamo il filmato, che mostra soltanto il volto di Fredrik, il creative lead del gioco, che fa l'annuncio.

Un gioco davvero horror

L'aggiornamento di Halloween di Amnesia: The Bunker, uno dei giochi horror più terrificanti di sempre (lo è al punto di non essere piaciuto a quelli che amano gli horror finti), riguarda soprattutto la difficoltà. Il gioco introdurrà infatti un livello di difficoltà estremo e la possibilità di personalizzare l'esperienza.

Il livello di difficoltà massimo non è sicuramente per i deboli di cuore, mentre la personalizzazione avverrà tramite un nuovo menù che consentirà di modificare più di trenta differenti parametri, come la durata delle torce, la quantità di munizioni trovabili in giro, il numero di trappole e altre legate al mostro che perseguita il protagonista dentro il bunker della Prima Guerra Mondiale in cui è ambientata l'avventura. Ad esempio potrete renderlo più o meno aggressivo o renderlo più o meno presente.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Amnesia: The Bunker.