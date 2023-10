Scene Investigators: la recensione di un gioco investigativo per gli appassionati di true crime

La passione per il genere crime è meno di nicchia di quanto si possa pensare. Ad attrarre sono spesso fattori diversi, o una commistione di questi: c'è chi rimane invischiato nelle vicende umane, chi apprezza il lato scientifico delle indagini e non mancano i semplici sfegatati di misteri gialli. Scene Investigators, ultima fatica di EQ Studios, team indipendente di Las Vegas, riesce probabilmente a soddisfare tutti. Parliamo di un investigativo puro, pensato sia per gli appassionati di crimine che per i giocatori più incalliti di escape room, per diretta dichiarazione dello sviluppatore. Noi abbiamo passato diverse ore immersi nei casi di Scene Investigators , e siamo pronti a redigere il nostro fascicolo investigativo in questa recensione .

Ricostruire i fatti

Scene Investigators non è un comunque investigativo punta e clicca

Scene Investigators è un gioco investigativo in cui bisogna esplorare liberamente scene del crimine, analizzarla e, dopo aver dedotto i fatti, rispondere ad una serie di domande basate sul caso in esame. Le scene sono in realtà simulazioni pensate per mettere alla prova l'investigatore e si dividono in tre fasce distinte. Ci sono casi di sparizioni che si articolano su tre scenari consecutivi diversi, dove bisogna quindi risolvere il primo per accedere al secondo e via di seguito; tre casi di omicidio visitabili fin dall'inizio del gioco che si svolgono in tre appartamenti diversi e, infine, il bagno di sangue, ovvero una strage consumata in un grande ufficio che richiederà diverse ore per essere esplorata e risolta. C'è poi un ultimo caso, bloccato e non accessibile all'inizio della partita, che per ragioni narrative non vi sveleremo.

Ogni caso propone diversi quesiti: una volta confermate le informazioni nel dossier, il gioco restituirà il conteggio di quante risposte sono state date correttamente, senza però segnalare quali sono giuste e quali sbagliate. Si può rientrare nella scena del crimine quante volte si vuole senza ricevere malus e il punteggio viene sempre sovrascritto rispetto al precedente, in modo da suggerire cosa eventualmente sta sbagliando o azzeccando.

Lo strumento del taccuino integrato è molto utile per informazioni complesse

Impostato con un gioco in prima persona iper-realistico, Scene Investigators in realtà è molto semplice da approcciare. I comandi sono pochi e su PC si controlla il tutto sia con mouse e tastiera che con gamepad. Un'eccezione va fatta per coloro che decidono di usare il blocco note integrato, richiamabile in qualunque momento a schermo con il tasto N e che chiaramente diventa molto scomodo in assenza di tastiera. Noi abbiamo sempre preso appunti cartacei durante la soluzione dei casi anche se, ammettiamo, il blocco note è molto comodo quando si tratta di dover rispondere alle domande del caso con appunti complessi come indirizzi e numeri di telefono: averli sul taccuino consente di incollarli nello spazio di risposta, è molto più comodo e a prova di errore.

Su questo punto della recensione, prima di elencare i punti forti di Scene Investigators, facciamo emergere l'unica nota negativa, così da toglierci l'incombenza. Il completamento libero delle risposte è un'arma a doppio taglio, perché andrà sempre fatto correttamente, specialmente a livello di scrittura, altrimenti la risposta risulterà errata. Noi abbiamo sbattuto la testa numerose volte su alcuni quesiti, che in realtà erano giusti, ma scritti in modo non corretto: ad esempio, una risposta risultava errata solo perché all'indirizzo mancava una virgola. Ad ogni modo, fornire risposte errate nel dossier finale non ha conseguenze: questo va senz'altro a bilanciare la natura aperta dei quesiti, visto che si potranno fare tutti i tentativi del mondo senza conseguenze.