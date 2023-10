Sociable Soccer 24 si mostra in un trailer di gameplay che profuma di Sensible Soccer

La software house Tower Studios ha pubblicato un trailer di gameplay di Sociable Soccer 24 , dal fortissimo sapore di Sensibile Soccer . Del resto dietro c'è la stessa mente del classico per sistemi a 16-bit: John Hare, uno dei fondatori della mai dimenticata Sensible Software.

Il trailer

Come potete vedere dal filmato, Sociable Soccer 24 non si propone come un simulatore, ma come un gioco di calcio veloce e dinamico, in cui la palla schizza dai piedi dei giocatori come veniva nel classico di Sensible Software. Con la visuale dall'alto poi e la canzone scelta per il trailer (guardate il filmato sottostante), i riferimenti si fanno palesi, tanto che verrebbe quasi da parlare di un seguito vero e proprio, nonostante il titolo leggermente differente.

La descrizione del filmato ci ricorda comunque che Sociable Soccer 24 gode della licenza FIFPRO e che sarà pubblicato il 16 novembre 2023 su PC e Nintendo Switch. Le versioni Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, nonché le edizioni fisiche, usciranno nel primo trimestre del 2024, in data ancora da destinarsi.

Qualche settimana fa Jon Hare ha parlato della lunga gestazione del gioco, spiegando cosa accadrà a chi lo aveva acquistato in accesso anticipato su Steam anni fa: "Finora sono state coinvolte così tante persone nel viaggio di Sociable Soccer, che è sembrata una ricerca epica. Da molta soddisfazione poter finalmente fornire le versioni per PC e console che avevamo promesso otto anni fa e sono lieto di dire che tutte le persone che hanno pagato per la versione Steam Early Access la riceveranno gratuitamente." Ha quindi concluso: "Sociable Soccer 24 rappresenta finora una tappa molto significativa nel viaggio di Sociable Soccer e vorremmo ringraziare tutti i nostri partner che si sono uniti a noi in questo percorso, compresi i recenti arrivi FIFPRO e il suo entourage di 10.000 stelle si sono uniti alla festa."