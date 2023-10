Spotify: Sony lancia altre soundtrack dei giochi PlayStation, tra cui Shadow of the Colossus

Sony ha lanciato sul servizio musicale Spotify le colonne sonore di altri 13 giochi pubblicati su console PlayStation, tra cui anche Gravity Rush e Shadow of the Colossus.

La lista è piuttosto eterogenea e include giochi piuttosto famosi, come i già citati Shadow of the Colossus e Gravity Rush, altri un po' meno famosi, come PoPoRoGue, e grandi classici delle passate generazioni, come Soul Sacrifice, Wild Arms e White Knights Chronicles.

Ecco l'elenco completo delle nuove OST aggiunte su Spotify e i link per ascoltarle tutte.