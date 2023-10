Forza Horizon 5 ha superato i 34 milioni di giocatori

Il miglior gioco di corse arcade

La serie Forza è molto giocata su Xbox. Tra i titoli più amati della piattaforma ci sono infatti anche Forza Horizon 4 e il più recente Forza Motorsport, anche se a svettare su tutti è sicuramente Forza Horizon 5, il miglior gioco di corse arcade sul mercato, a detta di chi ci ha giocato. Playground Games non ha mai smesso di supportarlo con aggiornamenti gratuiti e altri a pagamento, rinnovando frequentemente l'interesse dei giocatori.

Per dire, nonostante gli anni passati, su Steam il gioco ha ancora picchi giornalieri di più di 15.000 persone, come facilmente rilevabile su SteamDB. Immaginiamo che l'unico che potrà rubargli lo scettro di gioco di guida più giocato su Xbox e PC sia Forza Horizon 6, che non è stato ancora annunciato ma che non è difficile immaginare in lavorazione, considerando il successo del quinto capitolo (è speculazione nostra, non prendetelo come un annuncio o una conferma).