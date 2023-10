Alan Wake 2 su PS5 e Xbox Series X|S vi sorprenderà, promette Remedy

"La gente è preoccupata per le versioni console di AW2... scuoto la testa e sorrido.", afferma Puha. "Come ho detto, abbiamo prestato molta attenzione alle console, concentrandoci su quelle. Penso che la maggior parte di voi rimarrà sorpresa positivamente.

Alan Wake 2 ottimo su console, ma non per tutti su PC?

Ovviamente per valutare se le parole di Puha sono vere o meno sarà necessario testare approfonditamente Alan Wake 2 su PS5 e Xbox Series X|S in sede di recensione e attendere le tradizionali analisi e comparazioni grafiche.

Per quanto riguarda la versione PC invece sono nate alcune preoccupazioni. Stando ai requisiti minimi e raccomandati da Remedy, infatti, al momento solo il 7% dei giocatori hanno una configurazione ideale per far girare Alan Wake 2 a 60 fps in 1080p reali (ovvero senza DLSS e FSR) e senza ray tracing. Anche in questo caso saranno necessari test approfonditi prima di avere il quadro completo della situazione.

A tal proposito vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile esclusivamente in formato digitale a partire dal 27 ottobre 2023.