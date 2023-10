Alimentatore USB-C Baseus leggero e compatto in sconto con un coupon su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare l'offerta per un alimentatore USB C marcato Baseus. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 30% tramite coupon da attivare direttamente nella pagina prodotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 19.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma e si attiva con il coupon (fino a esaurimento scorte). Il prodotto è venduto da Baseus, il produttore, e spedito da Amazon Italia.

L'alimentatore USB C marcato Baseus è perfetto per ricaricare vari dispositivi, come ad esempio iPhone 15. Il produttore afferma che in 30 minuti è in grado di caricare iPhone 15 Pro Max da 0% a 50%. L'alimentatore misura 3 cm per 5,2 cm una volta inserito nella presa e pesa solo 46 grammi.