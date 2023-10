Alan Wake 2: un'immagine mostra i costi richiesti per giocare a 1080p e 60 fps reali su PC

Alan Wake 2 si è rivelato un gioco estremamente esigente per quanto riguarda i requisiti hardware su PC, e le polemiche non hanno tardato ad arrivare su internet, tuttavia ci sono dei dati oggettivi che dimostrano quanto possa essere dispendioso raggiungere i 1080p reali e 60 fps su tale piattaforma, visibili in un'immagine pubblicata su Reddit.

La pubblicazione dei requisiti hardware ufficiali di Alan Wake 2 è stata forse una delle cose più terrificanti dell'horror in questione, visto che Remedy ha puntato veramente in alto come barriere d'ingresso per poter accedere al gioco, tanto più se si cercano performance e risoluzioni più alte.

Considerando che l'uso di FSR e DLSS fa partire il gioco da risoluzioni più basse di quelle dichiarate, qualcuno sul canale "PCMasterRace" su Reddit ha provato a riassumere in uno schema quello che ci vorrebbe per poter far andare Alan Wake 2 a 1080p reali e 60 fps, anche senza Ray Tracing.