Controller 8Bitdo SN30 Pro G Classic per Nintendo Switch in sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile sfruttare l'offerta per un controller 8Bitdo SN30 Pro (G Classic Edition) per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più basso recente è del 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 29.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Il controller 8Bitdo SN30 Pro (G Classic Edition) per Nintendo Switch ha un cavo USB per la connessione da 1.8 metri. Può essere utilizzato anche con PC e dispositivi Raspberry Pi. Supporta la vibrazione rumble e la funzione turbo.