Final Fantasy 7 Rebirth: un video gameplay con gare di Chocobo, battaglie in moto e non solo

Dal Thailand Game Show 2023 sono arrivate nuove sequenze di gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth, in particolare dedicate ad attività secondarie e mini-giochi.

Durante la manifestazione è stato ri-presentato il gameplay trailer del mese scorso e alcune scene già viste in precedenza. Non mancano anche delle sequenze inedite, perlopiù dedicate a missioni secondarie, attività extra e mini-giochi.

In particolare nei minuti finali del video possiamo vedere Cloud alle prese con una colorata e vivace gara tra Chocobo, con tanto di salti, power-up e derapate per certi versi ricordando i kart game come Mario Kart.

Non solo, tornano anche gli scontri in moto del precedente episodio, stavolta proposti come mini-gioco con punteggi. Tra le altre attività extra troviamo anche il gioco di carte Queen's Blood, la possibilità di personalizzare il nostro Chocobo o suonare il piano.