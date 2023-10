Final Fantasy 7 Rebirth: torneranno i Numen, come confermato da Naoki Hamaguchi

I Numen faranno il loro ritorno in Final Fantasy 7 Rebirth , come ci si poteva attendere arrivando alla fine di Final Fantasy VII Remake . Del resto stiamo parlando della modifica più rilevante alla trama originale, una di quelle che non possono non avere conseguenze nel resto del gioco. A confermarlo è stato Naoki Hamaguchi , uno degli autori del gioco, in un'intervista concessa a Geekculture.co.

Hamaguchi: "Nel gioco precedente abbiamo introdotto i Numen, quindi i giocatori possono aspettarsi di vedere se ci sono altri sviluppi al riguardo. Non solo appariranno, ma anche Zack farà la sua comparsa, quindi è come dire, 'Cosa succederà a Zack?' È questo a essere più emozionante."

Attenzione, perché da qui in poi tracceremo un breve profilo dei Numen. Se non volete saperne niente, non leggete oltre.

I Numen sono entità che intervengono ogni volta che la storia sembra prendere una svolta diversa da quella del Final Fantasy VII originale. È Red XIII a spiegarne il ruolo all'interno del gioco, parlando di come vengano attratte da individui che cercano di modificare il destino, per provare a fermarli. Il loro obiettivo è fare in modo che tutto rimanga come prefissato e non venga alterato di un millimetro. Sostanzialmente sono dei fan di fronte ai remake che non rispettano gli originali.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth uscirà il 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale su PS5.