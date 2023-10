Final Fantasy 14: Naoki Yoshida sogna un crossover con Diablo 4, ma forse è troppo 'hardcore'

A Naoki Yoshida, il director e producer di Final Fantasy 14, piacerebbe un crossover con Diablo 4, per quanto potrebbe trattarsi di un sogno irrealizzabile considerando lo stile molto differente e oscuro dell'action RPG di Blizzard, che dunque stonerebbe con quello dell'MMORPG di Square Enix.

Final Fantasy 14 ha ospitato in passato un buon numero di crossover, come ad esempio quella con Monster Hunter e NieR: Automata, dunque è probabile che in futuro ne verranno proposti di altri. A tal proposito, durante un Q&A a porte chiuse svoltosi in occasione del Fan Fest londinese di Final Fantasy 14, Yoshida ha ribadito di essere un grande fan di Blizzard e che gli piacerebbe dare vita a un crossover con Diablo 4.

"Sono un grande fan di Blizzard", ha detto Yoshida in risposta al quesito posto da Akiba Gamers. "Se riuscissimo a farlo funzionare, sarei davvero felice di vedere una sorta di collaborazione con Diablo." Tuttavia, Yoshida ha aggiunto che potrebbe non essere possibile per via degli stili e i temi agli antipodi dei due giochi, che potrebbero portare anche a dei problemi di rating (FF 14 in Europa è un gioco PEGI 16, Diablo 4 PEGI 18+, ndr).

"Diablo ha un aspetto grafico piuttosto, direi "hardcore" in termini di mondo. E in termini di rating, potrebbe essere un po' difficile. E, naturalmente, non vogliamo deludere i fan del franchise. Quindi sì, è una questione spinosa. Se in FF14 scegliessimo di utilizzare una versione più soft di Diablo, potremmo deludere i fan."

"Ma, naturalmente, come giocatore e come fan dei giochi di tutto il mondo, sarebbe fantastico realizzare questo tipo di crossover con altri franchise. E farlo in modo tale che i fan di entrambi siano contenti. Penso che se riuscissimo a raggiungere questo obiettivo, si genererebbe un maggiore entusiasmo per l'intero settore. Quindi, se riuscissimo a realizzarlo, ne sarei felice".