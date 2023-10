Final Fantasy 14 Dawntrail: trailer svela il Viper, una nuova classe dell'espasnione

Il Viper è un DPS a corto raggio , che combatte con due daghe o spade corte, esibendosi in rapidi e spettacolari combo di fendenti. Nel video vediamo anche il personaggio unire le due armi per formare un'unica lama, il che ricorda per certi versi Gidan (o Zidane nella versione internazionale), il ladro dongiovanni protagonista di Final Fantasy 9.

In occasione del Final Fantasy 14 Fan Festival di Londra, Square Enix ha presentato il Viper , la prima delle due nuove classi (o Job, in gergo) che debutteranno nell'MMO con l'attesa espansione Dawntrail .

I dettagli condivisi da Square Enix

Stando al team di Naoki Yoshida, il Viper "è un job da mischia tecnico e impegnativo da utilizzare ma con tanto stile", in cui il giocatore può brandire due lame singole per sferrare rapidi colpi, prima di combinarle temporaneamente in un'unica spada per infliggere ingenti danni. Il Job inizierà al livello 80 e potrà essere ottenuto a Ul'dah, una delle tre città principali del gioco base.

Il Viper debutterà con l'espansione Dawntrail assieme a un altro Job, che verrà presentato in pompa magna durante il Fan Festival giapponese di Final Fantasy XIV che si svolgerà a gennaio del prossimo anno.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 14: Dawntrail sarà disponibile durante il corso dell'estate del 2024, su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Ecco tutto quello che sappiamo sulla quinta espansione.