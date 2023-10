Meta Quest 3: la batteria pesa poco, anche rispetto al totale del visore

In un recente "teardown" di Quest 3 realizzato da iFixit si è scoperto che la batteria occupa quasi tutto lo spazio interno dei componenti, quando la piastra frontale viene rimossa. Altri headset VR, come Pico 4 e Quest Pro, alloggiano la batteria nell'imbottitura posteriore anziché nella visiera, mentre Apple Vision Pro è dotato di un pacco batteria esterno collegato per rimuoverlo completamente dalla testa. La vera domanda però è: sul peso totale, quando impatta effettivamente la batteria di Quest 3? Tra il 20% e il 25%, secondo i calcoli di UploadVR.

Il calcolo si basa sul fatto che la batteria pesa solo 64 grammi. Il visore, compreso di tutte le sue componenti, pesa 397 grammi. La batteria sarebbe quindi il 16% del totale. Bisogna però considerare che una parte del peso è sulla parte posteriore della testa, quindi il peso percepito frontalmente non deve tenere in considerazione elementi come gli speaker. Per questo motivo la percentuale cresce oltre il 20%.