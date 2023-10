Super Mario Bros. Wonder domina la classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Il nuovo Mario 2D ( ecco la nostra recensione ) aveva conquistato la prima posizione già la scorsa settimana semplicemente grazie ai preorder, ma ora che è finalmente disponibile è lecito aspettarsi una lunga permanenza sulla vetta. Per il resto ritroviamo i soliti noti tra le prime dieci posizioni, con l'unica variazione significativa rappresentata da EA Sports FC 24 , sceso dal nono al diciottesimo posto.

Con sorpresa di nessuno, Super Mario Bros. Wonder è al primo posto della classifica di vendite dell'eShop di Nintendo Switch di questa settimana, seguito dai sempreverdi Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft.

La classifica dei giochi solo digitali

Di seguito invece troviamo la classifica dei giochi disponibili solo in formato digitale, che vede dominare ancora una volta Stardew Valley, Among Us e Inside.