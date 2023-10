Battlefield 2042: nelle ultime 24 ore ha avuto più giocatori di Cyberpunk 2077 e Call of Duty

Battlefield 2042 sembra aver riottenuto il favore dei giocatori. Nelle ultime 24 ore, infatti, lo sparatutto ha ottenuto un picco di esattamente 102.000 utenti online, superiore anche al picco delle ultime 24 ore di giochi come Cyberpunk 2077, War Thunder, Team Fortress 2, Call of Duty, Warframe, EA FC Sports 24 e non solo.

Lo sparatutto non ha ancora superato il proprio picco di lancio, pari a 105.397, ma non sembra impossibile che riesca a farlo a breve visto che pochi giorni fa era arrivato a 104.475. Al momento della scrittura siamo nella fase della giornata durante la quale il numero di giocatori cresce (11:00 UTC) fino a raggiungere il picco (tra le 13 e le 14 UTC). Essendo il weekend, è possibile che si raggiunga un nuovo picco tra oggi e domani.